Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Индии суд освободил членов экипажа судна, среди которых есть украинцы

Понедельник, 27 ноября 2017, 22:07

Индийский суд освободил из-под стражи 35 членов экипажа американского судна, среди которых были украинцы. Их обвиняли в незаконной перевозке оружия.

Об этом сообщает DW.

"Апелляционный суд отменил вынесенный в 2016 году приговор экипажу и охранникам корабля. Среди арестованных были всего 35 человек - украинцы, эстонцы, британцы, индийцы. В 2016 году мужчины получили наказание в виде пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Суд отменил приговор за недостаточностью улик того, что судно нарушило территориальные воды Индии или составляло любую угрозу.

Пока неизвестно, будет ли обжаловать прокуратура вынесенное решение в Верховном суде Индии.

В октябре 2013 года береговая охрана задержала судно у берегов штата Тамил-Наду. На борту изъяли 35 автоматов и около 5700 единиц боеприпасов. Моряки не смогли дать разрешения на легальные перевозки оружия в индийских территориальных водах.

Владелец судна - американская компания AdvanFort. В ней сообщили, что корабль привлекли к операции по борьбе с пиратством, а в индийских водах он оказался, когда закончилось топливо.

Темы: Индиясудкорабли
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Индия
Индия обгонит экономики Японии, ФРГ и США ближайшие полвека - Goldman
У Украины снова появился посол в Бразилии
В Indian Oil ожидают, что на Россию придется 30% импорта нефти в этом году
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в "ядерных угрозах"
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: