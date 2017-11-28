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В Австрії пройшли перші за півтора роки переговори щодо Придністров'я

Вівторок, 28 листопада 2017, 00:14

У Відні пройшли перші з червня 2016 року переговори про врегулювання придністровського конфлікту у форматі "5+2".

Про це повідомляє сайт ОБСЄ.

У переговорах взяли участь представники невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки", України, Росії, ОБСЄ, ЄС і США.

"Ми бачимо значний прогрес в переговорах вперше більш ніж за десятиліття", - заявив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц.

"Громадське" з посиланням на заяву українського спецпредставника пише, що на переговорах 27 листопада обговорювалися соціально-економічні питання, такі як участь придністровського автотранспорту в міжнародному дорожньому русі.

Україна наполягла на тому, що в першу чергу необхідно вирішувати питання статусу Придністров'я.

Раніше віце-прем'єр Молдови з реінтеграції Георге Белан і так званий глава МЗС невизнаної "ПМР" Віталій Ігнатьєв підписали 4 угоди з ключових питань переговорів.

Як відомо, прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп заявив, що найближчим часом буде представлена ​​Концепція врегулювання придністровського конфлікту, яка передбачає "особливий статус" для Придністров'я.

Теми: Придністров'яМолдоваУкраїнаРосія
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