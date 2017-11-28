Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Австрии прошли первые за полтора года переговоры по Приднестровью

Вторник, 28 ноября 2017, 00:14

В Вене прошли первые с июня 2016 года  переговоры об урегулировании приднестровского конфликта в формате "5 + 2".

Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

В переговорах приняли участие представители непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", Украины, России, ОБСЕ, ЕС и США.

"Мы видим значительный прогресс в переговорах впервые более чем за десять лет", - заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"Громадське" со ссылкой на заявление украинского спецпредставителя пишет, что на переговорах 27 ноября обсуждались социально-экономические вопросы, такие как участие приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Украина настояла на том, что в первую очередь необходимо решать вопрос о статусе Приднестровья.

Ранее вице-премьер Молдовы по реинтеграции Георге Белан и так называемый глава МИД непризнанной "ПМР" Виталий Игнатьев подписали 4 соглашения по ключевым вопросам переговоров.

Как известно, премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что в ближайшее время будет представлена ​​Концепция урегулирования приднестровского конфликта, которая предусматривает "особый статус" для Приднестровья.

Темы: ПриднестровьеМолдоваУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Приднестровье
В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья
Зеленский "убил" формат переговоров по Приднестровью 5+2 и объяснил роль Украины
Зеленский: Действия ВСУ в Приднестровье возможны только с согласия Кишинева
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в "ядерных угрозах"
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: