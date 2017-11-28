ОБСЄ: на Донбасі зменшилась кількість вибухів

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 25 листопада по 19:30 26 листопада.

Про це йдеться у звіті організації від 27 листопада.

"У період із вечора 25 до вечора 26 листопада в обох областях Місія констатувала зменшення кількості таких порушень, якщо порівнювати з попередньою добою", - підкреслили спостерігачі.

"Протягом дня 26 листопада камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала (в хронологічній послідовності) 19 вибухів невизначеного походження. В Авдіївці зафіксовано 24 вибухи невизначеного походження", - йдеться у звіті.

"Спостерігачі почули від військовослужбовців і місцевих жителів, що з 21 на 22 листопада Збройні сили України увійшли до Травневого", - також повідомили в ОБСЄ.

Раніше організація заявила, що СММ сприяла "тиші" для передачі загиблих бійців ЗСУ.