ОБСЕ способствовала "тишине" в ОРЛО для передачи погибших бойцов ВСУ - отчет
Миссия ОБСЕ содействовала установлению режима прекращения огня в пгт Новотошковское и пгт Сентяновка (бывшее Фрунзе) для обеспечения перевозки тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ от 25 ноября.
Отмечается, что "тишину" обеспечивали в поселках, подконтрольных ОРЛО и украинской стороне.
"Миссия содействовала установлению режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения в Новотошковском и Сентяновке для обеспечения, как сообщалось, перевозки тел погибших военнослужащих ВСУ", - отмечается в отчете.
Находясь в 1,5 км к северу от Сентяновки, члены патруля СММ слышали 2 выстрела из стрелкового оружия в 500 м к северу.
Ранее боевики ОРЛО заявили о гибели трех участников "диверсионно-разведывательной группы ВСУ" и ранении еще одного.
В ОРЛО заявили, что бойцы "планировали проникнуть в "ЛНР" в районе поселка Фрунзе и осуществить провокации".
Сообщалось также, что тела погибших переданы родственникам для захоронения на подконтрольную Киеву территорию в районе н.п. Счастье, по сообщению боевиков, на месте присутствовали сотрудники СЦКК и СММ ОБСЕ.
Вместе с тем в пресс-центре штаба АТО эту информацию по состоянию на вечер 25 ноября не подтверждали.
23 ноября военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ после боя под Крымским попал в плен.
26 ноября в штабе АТО сообщили, что за сутки в результате обстрелов в зоне АТО погибли двое украинских военных, двое - ранены, еще двое получили боевые травмы.
Украинская правда