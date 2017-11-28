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Гройсман пообіцяв підготуватися до збільшення вантажних перевезень

Вівторок, 28 листопада 2017, 08:57

Україна готова до широкої співпраці в питаннях розвитку власних транспортних можливостей, а також поглиблення логістичних зв’язків із іншими державами.

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час міжнародного логістичного форуму "Tbilisi Belt and Road Forum" у столиці Грузії, повідомляє урядовий портал.

На його думку, від рішень учасників форуму залежить майбутнє зв’язків  між Європою та Азією.

"В майбутньому торгівля між державами буде більш лібералізована, і ми маємо зробити все, аби інфраструктура наших держав, регуляції були максимально синхронізовані, аби забезпечити якість, оптимальні строки та високий рівень безпеки для переміщення товарів", – сказав Гройсман.

Він запевнив, що Україна буде надійним партнером і буде якісно виконувати свої завдання.

Гройсман нагадав, що Україна орієнтується на ринок Євросоюзу, який займає вже 40% в структурі українського експорту, і формує належну інфраструктуру.

"Ми займаємося відновленням доріг, модернізацією залізниці. Ми відкриті для подальшої взаємодії задля покращання транспортних та логістичних зв’язків", – зазначив прем'єр.

"Ми і далі будемо сконцентровані на тому, аби українські регуляції відповідали високим європейським стандартам. Наше завдання – якісна дерегуляція. Повна синхронізація норм з учасниками цього шляху, і ми й надалі будемо робити все, аби наші потенціальні можливості були готові до збільшення переміщення товарів та вантажів", – сказав Гройсман.

Теми: ГройсмандорогиторгівляГрузія
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