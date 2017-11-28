Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пообещал подготовиться к увеличению грузовых перевозок

Вторник, 28 ноября 2017, 08:57

Украина готова к широкому сотрудничеству в вопросах развития собственных транспортных возможностей, а также углубления логистических связей с другими государствами.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время международного логистического форума "Tbilisi Belt and Road Forum" в столице Грузии, сообщает правительственный портал.

По его мнению, от решений участников форума зависит будущее связей между Европой и Азией.

"В будущем торговля между государствами будет более либерализована, и мы должны сделать все, чтобы инфраструктура наших государств, регуляции были максимально синхронизированы, чтобы обеспечить качество, оптимальные сроки и высокий уровень безопасности для перемещения товаров", – сказал Гройсман.

Он заверил, что Украина будет надежным партнером и будет качественно выполнять свои задачи.

Гройсман напомнил, что Украина ориентируется на рынок Евросоюза, который занимает уже 40% в структуре украинского экспорта, и формирует соответствующую инфраструктуру.

"Мы занимаемся восстановлением дорог, модернизацией железной дороги. Мы открыты для дальнейшего взаимодействия для улучшения транспортных и логистических связей", – отметил премьер.

"Мы и дальше будем сконцентрированы на том, чтобы украинские регуляции соответсвовали высоким европейским стандартам. Наша задача – качественная дерегуляция. Полная синхронизация норм с участниками этого пути, и мы и дальше будем делать все, чтобы наши потенциальные возможности были готовы к увеличению перемещения товаров и грузов", – сказал Гройсман.

Темы: ГройсмандорогиторговляГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Гройсман
Румыния одобрила выделение первого из 100 млн евро транша помощи Молдове
Новый рейтинг партий: в Раду проходят Разумков и Гройсман, но не Кличко
Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в "ядерных угрозах"
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: