В Запорожской области при взрыве гранаты погиб боец ВСУ
Вторник, 28 ноября 2017, 09:46
В военной части Воздушного командования ВСУ "Восток" в Бердянске от взрыва гранаты погиб 22-летний военнослужащий.
Об это сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
Инцидент произошел в ночь на 28 ноября.
"Это происшествие произошло во внеслужебное время, и не связано с выполнением служебных обязанностей. Других пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что по данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, выясняются обстоятельства ЧП.
В заявлении сказано, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Украинская правда