В Запорожской области при взрыве гранаты погиб боец ВСУ

В военной части Воздушного командования ВСУ "Восток" в Бердянске от взрыва гранаты погиб 22-летний военнослужащий.

Об это сообщает пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября.

"Это происшествие произошло во внеслужебное время, и не связано с выполнением служебных обязанностей. Других пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что по данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, выясняются обстоятельства ЧП.

В заявлении сказано, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области.