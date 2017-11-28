НАЗК відмовляється перевіряти декларації скандального судді Ємельянова

Національне агентство з питань запобігання корупції відмовило у проведенні повної перевірки декларацій судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова за 2015 та 2016 роки.

Про це повідомляє "Радіо свобода", посилаючись на відповідь Нацагентства на запит програми "Схеми" про те, що дружина Ємельянова у 2011 та 2013 роках придбала квартири за кордоном, однак у деклараціях Ємельянова за 2015 та 2016 роки статки дружини не вказані.

Зазначається, що підставою для відмови у відомстві назвали те, що "зокрема, інформація не містить фактичних даних, що можуть бути перевірені, а також містить твердження про недостовірність відомостей у декларації без будь-яких пояснень невідповідності таких відомостей дійсності".

Раніше видання повідомляло, що Світлана Ємельянова володіє елітною нерухомістю за кордоном.

​Так, у 2011 році Ємельянова придбала віллу в комплексі Seashell Belek Elite Villas на березі Середземного моря в Анталії в Туреччині за понад 250 тисяч доларів, а в 2013 році, за даними виписки з земельного департаменту Об’єднаних Арабських Еміратів, вона придбала апартаменти у комплексі Palm Jumeirah/North Residences у Дубаї за ціною понад 350 тисяч доларів.

Повідомляється, що більшість знайденого журналістами іноземного майна дружини судді Ємельянова було придбане до 2014 року включно, тобто в період, поки вона перебувала в офіційному шлюбі з українським суддею.

Вони розлучилися наприкінці 2014 року, але журналісти програми наголошують, що розірвання шлюбу може мати фіктивний характер задля уникнення необхідності декларувати елітне майно, оформлене на тепер уже колишню дружину.

Також зазначається, що Ємельянов та його екс-дружина відмовилися від коментарів.

Як відомо, ГПУ порушила проти Ємельянова справу через підозру в тиску на суддів низки господарських судів, які він раніше очолював. В тексті підозри стверджувалося, що Ємельянов вимагав від підлеглих суддів прийняття потрібних рішень у низці господарських справ.

В січні 2017 року Ємельянов був відсторонений від суддівства строком на два місяці.

Раніше суддя Ємельянов підозрювався у незаконному збагаченні. У Ліхтенштейні було виявлено 13 мільйонів франків. В українській прокуратурі стверджували, що власником цих коштів є суддя Ємельянов та його дружина. Однак Ліхтенштейн був змушений розморозити ці кошти, оскільки Україна не надала доказів їх злочинного походження. ГПУ переконувала, що буде добиватися їх повторного арешту.