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Росіяни та бойовики не дають забрати з ОРДО тіло українця – СЦКК

Вівторок, 28 листопада 2017, 10:45

Російська сторона СЦКК та бойовики ОРДО блокують пошук та вивезення з окупованої території тіла загиблого українця.

Про це повідомляє у Facebook штаб АТО із посиланням на українську сторону Спільного центру з координації та контролю.

"Російська сторона СЦКК та ОРДО відмовилися надавати гарантії безпеки із заведенням режиму "Тиша" для проведення робіт з пошуку та евакуації тіла загиблого громадянина України в районі населених пунктів Кадема, Гольмовське, Гладосове та Травневе Донецької області", - йдеться в заяві.

За інформацією української сторони, терористи та росіяни обґрунтовують свою відмову тим, що розцінюють такі пошуки як "чергову спробу провокацій з боку ЗС України".

Українська правда

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Теми: ДонбасАТОРосія
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