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Россияне и боевики не дают забрать из ОРДО тело украинца – СЦКК

Вторник, 28 ноября 2017, 10:45

Российская сторона СЦКК и боевики ОРДО блокируют поиск и вывоз с оккупированной территории тела погибшего украинца.

Об этом сообщает в Facebook штаб АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по координации и контролю.

"Российская сторона СЦКК и ОРДО отказались предоставлять гарантии безопасности с введением режима "Тишина" для проведения работ по поиску и эвакуации тела погибшего гражданина Украины в районе населенных пунктов Кадема, Гольмовское, Гладосово и Травневое Донецкой области", - говорится в заявлении.

По информации украинской стороны, террористы и россияне обосновывают свой отказ тем, что расценивают такие поиски как "очередную попытку провокаций со стороны ВС Украины".

Украинская правда
Темы: ДонбассАТОРосcия
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