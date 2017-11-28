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У Києві пограбували волонтера Воронкову, вона заявила про погрози

Вівторок, 28 листопада 2017, 11:06
У Києві пограбували волонтера Воронкову, вона заявила про погрози

У понеділок на одній із автозаправних станцій в центрі Києві невідомі вихопили сумку з машини волонтера Наталі Воронкової.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, пізно ввечері 27 листопада на заправці на вулиці Велика Васильківська їй перегородило виїзд таксі.

"Десь позаду праворуч від моєї машини підходить чоловік і різко відкриває двері (я вперше в житті не встигла заблокувати виїхавши із заправки!) ... Чоловік кавказької національності вихоплює мою сумку з переднього сидіння, не дивлячись на те, що я встигла теж її схопити - він все таки вириває її, травмуючи мені руку ", - написала Воронкова.

Вона додала, що невідомий сів у таксі, яке раніше перегородило їй шлях, і швидко поїхав.

Волонтер уточнює, що вважала б це звичайним розбоєм, якби раніше не отримувала погрози на свою адресу.

"Здавалося б "звичайний" розбій, якби не кілька але ... Протягом місяця мені з різних джерел надходять попередження не їхати в АТО, бо я можу не повернутися ... Моїм батькам надходять мовчазні анонімні дзвінки на домашній телефон і дивні нічні дзвінки у домофон (де я прописана)", - повідомила Воронкова.

"Я абсолютно не параноїк, але занадто багато дивних збігів ...", - додала вона.

У коментарях під публікацією волонтер додала, що поліція зреагувала швидко, провоохоронці оформили її заяву, але нападників поки не знайшли.

Як відомо, в 2015 році в Києві невідомі обстріляли офіс волонтерської організації, де працює Наталя Воронкова, і пошкодили вхід у пункт прийому допомоги.

Раніше в Одесі і Харкові зловмисники неодноразово влаштовували вибухи і підпали в приміщеннях, де активісти збирали допомогу для української армії.

"Українська правда" у Threads

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