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В Киеве ограбили волонтера Воронкову, она заявила об угрозах

Вторник, 28 ноября 2017, 11:06
В Киеве ограбили волонтера Воронкову, она заявила об угрозах

В понедельник на одной из автозаправочных станций в центре Киеве неизвестные выхватили сумку из машины волонтера Натальи Воронковой.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, поздно вечером 27 ноября на заправке на улице Большая Васильковская ей преградило выезд такси.

"Откуда-то сзади справа к моей машине подходит мужчина и резко открывает дверь (я впервые в жизни не успела заблокировать выехав с заправки!)... Мужчина кавказской национальности выхватывает мою сумку с переднего сиденья, несмотря на то, что я успела тоже её схватить - он всё таки вырывает её, травмируя мне руку", - написала Воронкова.

Она добавила, что неизвестный сел в такси, которое ранее преградило ей путь, и быстро уехал.

Волонтер уточняет, что считала бы это обычным разбоем, если бы ранее не получала угрозы в свой адрес.

"Казалось бы "обычный" разбой, если бы не несколько но...В течении месяца мне из разных источников поступают предупреждения не ехать в АТО, ибо я могу не вернуться... Моим родителям поступают молчаливые анонимные звонки на домашний телефон и странные ночные звонки в домофон (где я прописана)", - сообщила Воронкова.

"Я совершенно не параноик, но слишком много странных совпадений…", - добавила она.

В комментариях под публикацией волонтер добавила, что полиция среагировала быстро, правоохранители оформили ее заявление, но нападавших пока не нашли.

Как известно, в 2015 году в Киеве неизвестные обстреляли офис волонтерской организации, где работает Наталья Воронкова, и повредили вход в пункт приема помощи.

Ранее в Одессе и Харькове злоумышленники неоднократно устраивали взрывы и поджоги в помещениях, где активисты собирали помощь для украинской армии.

Украинская правда
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