Росіяни вивели в космос супутник, який не втримався і впав в океан
Розгінний блок "Фрегат" з російським супутником "Метеор-М 2-1" міг не втриматися на орбіті і затонути в Атлантичному океані.
Про це повідомляє у вівторок російське агентство "Інтерфакс", посилаючись на джерело в ракетно-космічній галузі РФ.
Відзначається, що причиною аварії супутника "Метеор-М" після запуску з космодрому Східний в Амурській області міг стати людський фактор.
"За попередніми даними, виникла помилка в польотному завданні ракети-носія і розгінного блоку "Фрегат", в результаті чого перший імпульс був виданий не в тій орієнтації, яка необхідна, тому розгінний блок разом із супутником увійшов в атмосферу і впав в Атлантичний океан", – сказав співрозмовник російського агентства.
Повідомлялося, що ракета-носій "Союз-2.1б", яка стартувала у вівторок з космодрому "Східний", вивела на низьку навколоземну орбіту супутник дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1.
3.2.1... ПРОШЕЛ КОНТАКТ ПОДЪЕМА! 🚀 С космодрома #Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом #МетеорМ №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами в качестве попутной нагрузки. Трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/NlGl9y3kZ3— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 28, 2017
В "Роскосмосі" відзначили, що космічна головна частина ракети в складі розгінного блоку "Фрегат" і "Метеора-М" №2-1 в розрахунковий час штатно відокремилась від третього ступеня ракети-носія.
Сегодня осуществлён пуск РН «Союз-2.1б». Головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе планового сеанса связи с космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь по причине отсутствия его на целевой орбите. Информация анализируется. pic.twitter.com/TnshFNHysc— РОСКОСМОС (@roscosmos) November 28, 2017
Планувалося також, що ракета-носій виведе на орбіту ще 18 малих космічних апаратів.