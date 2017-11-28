Россияне вывели в космос спутник, который не удержался и упал в океан

Разгонный блок "Фрегат" с российским спутником "Метеор-М 2-1" мог не удержаться на орбите и затонуть в Атлантическом океане.

Об этом сообщает во вторник российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли РФ.

Отмечается, что причиной аварии спутника "Метеор-М" после запуска с космодрома Восточный в Амурской области мог стать человеческий фактор.

"По предварительным данным, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан", – сказал собеседник российского агентства.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая во вторник с космодрома "Восточный", вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1.

3.2.1... ПРОШЕЛ КОНТАКТ ПОДЪЕМА! 🚀 С космодрома #Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом #МетеорМ №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами в качестве попутной нагрузки. Трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/NlGl9y3kZ3 — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 28, 2017

В "Роскосмосе" отметили, что космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока "Фрегат" и "Метеора-М" №2-1 в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Сегодня осуществлён пуск РН «Союз-2.1б». Головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе планового сеанса связи с космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь по причине отсутствия его на целевой орбите. Информация анализируется. pic.twitter.com/TnshFNHysc — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 28, 2017

Планировалось также, что ракета-носитель выведет на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.