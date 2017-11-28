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До України йде потепління

Вівторок, 28 листопада 2017, 11:44

Україна найближчим часом опиниться в зоні атмосферного фронту, що принесе потепління.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

29 листопада в Україні встановиться волога й помірно тепла погода, на сході будуть переважати більш прохолодні повітряні маси.

У південній частині країни помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, на Закарпатті, в Карпатах, вночі і в східних областях - без опадів.

По всій Україні, крім південної частини, місцями ожеледиця, на дорогах ожеледиця; у західних областях вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3 тепла до 3 морозу, вночі у східних, Сумській та Чернігівській областях 3-8 морозу, вдень у більшості південних областей 2-8 тепла.

У Києві очікуються невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м / с. Температура вночі 1-3 морозу, вдень близько 0.

 
Мапа погоди на середу

У четвер, 30 листопада, вночі у східних, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується дощ і мокрий сніг, на Закарпатті місцями сильні опади; на решті території - без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура в південній частині вночі 1-6, вдень 7-13 тепла; на решті території вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень 4-9 вище нуля, на заході та сході 0-5 тепла.

У Києві - без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0 градусів, вдень 4-6 тепла.

 
Мапа погоди на четвер

Теми: погода
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