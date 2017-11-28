В Украину идет потепление

Украину в ближайшее время окажется в зоне атмосферного фронта, что принесет потепление.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

29 ноября в Украине установится влажная и умеренно теплая погода, на востоке будут преобладать более прохладные воздушные массы.

В южной части страны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на Закарпатье, в Карпатах, ночью и в восточных областях - без осадков.

По всей Украине, кроме южной части, местами гололед, на дорогах гололедица; в западных областях ночью и утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от 3 тепла до 3 мороза, ночью в восточных, Сумской и Черниговской областях 3-8 мороза, днем в большинстве южных областей 2-8 тепла.

В Киеве ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днем около 0.

Карта погоды на среду

В четверг, 30 ноября, ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях, днем в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается дождь и мокрый снег, на Закарпатье местами сильные осадки; на остальной территории - без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части ночью 1-6, днем 7-13 тепла; на остальной территории ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 4-9 выше нуля, на западе и востоке 0-5 тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем 4-6 тепла.