Відповідь буде жорсткою: ЗСУ готуються до провокацій на Донбасі

У населенних пунктах Доломітне, Травневе, Гладосове Донецької області російські окупанти готують диверсійні та збройні провокації.

Про це заявили в прес-центрі Штабу АТО.

Повідомляється, що Штаб отримав інформацію щодо підготовки диверсійних і збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ у районі населених пунктів Доломітне, Травневе, Гладосове.

"Збройні Сили України готові адекватно відреагувати. Відповідь буде жорсткою", - заявили у Штабі АТО.

У прес-центрі також зазначили, що зранку 28 листопада бойовики ОРДО обстрілюють населені пункти Травневе та Гладосове.

"Ці дії НЗФ ОРДО розцінюються як чергова провокація дискредитації підрозділів ЗС України в АТО та недопущення спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації та обстановки щодо порушень бойовиками ОРДО режимів "Тиші" в зазначених населених пунктах", - заявили у Штабі.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань двоє українських військових загинули, двоє - поранені та ще двоє - отримали бойові травми.

Загалом по лінії зіткнення 28 листопада було зафіксовано 15 обстрілів з боку бойовиків. Українські військові 7 разів відкривали вогонь у відповідь.