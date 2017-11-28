ГПУ розслідує справу за заявою Януковича про держпереворот 2014 року

Генпрокуратура за заявою екс-президента Віктора Януковича почала розслідування провадження про державний переворот в Україні в лютому 2014 року.

Про це заявляє прес-служба адвокатського об'єднання "Aver Lex" з посиланням на адвоката Віталія Сердюка, який представляє інтереси Януковича, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Відповідну заяву Януковича про насильницьке захоплення державної влади в лютому 2014 року було подано до Генеральної прокуратури України від 14 липня 2017 року. Ми отримали повідомлення, що за цією заявою Генпрокуратурою України зареєстровано кримінальне провадження №42017000000003432 і розпочато досудове розслідування", - сказав Сердюк.

У прес-службі повідомили, що в своїй заяві Янукович вимагає перевірити причетність до держперевороту низки нинішніх вищих посадових осіб.

Зокрема глави МВС Арсена Авакова, мера Києва Віталія Кличка, генпрокурора Юрія Луценка, екс-глави СБУ Валентина Наливайченка, спікера Верховної Ради Андрія Парубія, нардепів Сергія Пашинського і Олега Тягнибока, секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-прем'єра Арсенія Яценюка та інших осіб.

Як відомо, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Оболонський райсуд Києва здійснює щодо Януковича спеціальне заочне судове провадження, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.