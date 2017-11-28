Київрада пропонує забрати в депутатів безоплатний проїзд
Київрада пропонує парламенту скасувати безоплатний проїзд для народних депутатів та депутатів місцевих рад.
Відповідне звернення на пленарному засіданні Київської міської ради 28 листопада підтримав 91 депутат, повідомляє прес-центр ради.
Наразі, відповідно до чинного законодавства, у кошторисі Верховної Ради передбачено видатки кожному народному депутатові для компенсації вартості проїзду територією України.
А депутати місцевої ради мають право безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і водному транспорті незалежно від форми власності, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) на території відповідної ради.
Водночас зазначається, що в нинішніх умовах депутати Київської міськради вважають це недоцільним.
"Тому ми пропонуємо внести зміни до чинного законодавства України, скасувавши права народних депутатів та депутатів місцевих рад на безоплатний проїзд", – зазначила ініціатор відповідного проекту рішення, депутат Київради Алла Шлапак.