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Киевсовет предлагает забрать у депутатов бесплатный проезд

Вторник, 28 ноября 2017, 14:06

Киевсовет предлагает парламенту отменить бесплатный проезд для народных депутатов и депутатов местных советов.

Соответствующее обращение на пленарном заседании Киевского городского совета 28 ноября поддержал 91 депутат, сообщает пресс-центр совета.

Сейчас, согласно действующему законодательству, в смете Верховной Рады предусмотрены расходы каждому народному депутату для компенсации стоимости проезда по территории Украины.

А депутаты местного совета имеют право бесплатного проезда на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте независимо от формы собственности, а также на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории соответствующего совета.

В то же время отмечается, что в нынешних условиях депутаты Киевского горсовета считают это нецелесообразным.

"Поэтому мы предлагаем внести изменения в действующее законодательство Украины, отменив права народных депутатов и депутатов местных советов на бесплатный проезд", – отметила инициатор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Темы: КиевВерховная Рада
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