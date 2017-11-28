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Арештовані політики Каталонії визнають владу Мадрида і просять свободи

Вівторок, 28 листопада 2017, 14:05
Арештовані політики Каталонії визнають владу Мадрида і просять свободи

Арештований екс-віце-президент женералітату Каталонії та екс-міністри від партії "Республіканська лівиця Каталонії" погоджуються зі владою Мадрида над регіоном та просять звільнення з-під варти.

Відповідний лист вони надіслали до Верховного суду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У листі відсторонений віце-президент женералітату Каталонії Уріол Жункерас та екс-міністри погодилися з введенням прямого управління Мадрида за статтею 155.

Політики зазначили, що попри визнання контролю вони не відмовляються від своїх політичних переконань, однак будуть їх захищати "шляхом діалогу та переговорів".

У зв'язку з цим вони просять дати їм право вийти на свободу до суду.

Національний суд визначив наступний понеділок днем розгляду апеляцій проти ув'язнення Жункераса та 7 екс-міністрів, яких звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Раніше колишній речник женералітату (уряду) Каталонії Жорді Турулл та екс-міністр території Хасеп Рулл попросили Національний суд звільнити їх, стверджуючи, зокрема, що вони не демонстрували опору щодо активації 155 статті Конституції Іспанії, що вводить пряме управління над автономією.

Конституційний суд Іспанії скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня.

Під арештом перебувають сім членів відстороненого уряду Каталонії.

Відсторонений глава уряду Каталонії та четверо його соратників перебувають у Брюсселі. Іспанія видала європейський ордер на їхній арешт.

"Українська правда" у Threads

Теми: Каталонія Іспаніясепаратизмсуд
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