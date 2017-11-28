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Товари на Донбас потрапляють 5 шляхами контрабанди – звіт ТІ

Вівторок, 28 листопада 2017, 14:17

На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей товари з України потрапляють через п’ять основних нелегальних шляхів.

Про це йдеться у звіті громадської організації Transparency International.

Продукти харчування, ліки, електроніка, текстиль, наркотики тощо переміщуються:

- через пункти пропуску на автомобільних шляхах через домовленості зі службовцями;

- через гуманітарно-логістичні центри, призначені для роздрібної торгівлі, де натомість здійснюється оптова торгівля з ОРДЛО;

- через КПВВ на залізниці через домовленості зі службовцями;

- поза межами визначених дорожніх коридорів;

- через "перерваний транзит" – переміщення товарів через територію Росії, коли перевізник отримує дозвіл на перевезення товару транзитом до третіх країн, але на території РФ змінює маршрут і повертає до ОРДЛО.   

 
Cкриншот зі звіту 

Відзначається, що до нелегальної торгівлі залучені окремі військовослужбовці та чиновники, які в окремих випадках співпрацюють з бойовиками.

За переміщення товарів військові беруть хабарі, частину з яких передають керівництву, а те – ще вищому керівництву.  

"Нелегальна торгівля з ОРДЛО існує завдяки двом факторам: її надприбутковості та високому попиту на товари в ОРДЛО та, зокрема, на українські товари", - наголошують у Transparency International.

Організація переконана, що подолати проблему нелегальної торгівлі можна двома шляхами: через повну та дієву блокаду ОРДЛО або через запровадження часткового дозволу на переміщення товарів на окуповані території.

Ірина Балачук, УП
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