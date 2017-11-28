Товары на Донбасс попадают 5 путями контрабанды – отчет ТІ

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей товары из Украины попадают через пять основных нелегальных путей.

Об этом говорится в отчете общественной организации Transparency International.

Продукты питания, лекарства, электроника, текстиль, наркотики и т.д. перемещаются:

- через пункты пропуска на автомобильных дорогах из-за договоренностей со служащими;

- через гуманитарно-логистические центры, предназначенные для розничной торговли, где вместо этого осуществляется оптовая торговля с ОРДЛО;

- через КПВВ на железной дороге через договоренности со служащими;

- вне определенных дорожных коридоров;

- через "прерванный транзит" – перемещение товаров через территорию России, когда перевозчик получает разрешение на перевозку товара транзитом в третьи страны, но на территории РФ меняет маршрут и возвращается в ОРДЛО.

Скриншот с отчета

Отмечается, что в нелегальную торговлю вовлечены отдельные военнослужащие и чиновники, которые в отдельных случаях сотрудничают с боевиками.

При перемещении товаров военные берут взятки, часть из которых передают руководству, а те – еще высшему руководству.

"Нелегальная торговля с ОРДЛО существует благодаря двум факторам: ее сверхприбыльности и высокому спросу на товары в ОРДЛО, в частности, на украинские товары", - отмечают в Transparency International.

Организация убеждена, что преодолеть проблему нелегальной торговли можно двумя путями: через полную и действенную блокаду ОРДЛО или через введение частичного разрешения на перемещение товаров на оккупированные территории.