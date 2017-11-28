Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Товары на Донбасс попадают 5 путями контрабанды – отчет ТІ

Вторник, 28 ноября 2017, 14:17

На временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей товары из Украины попадают через пять основных нелегальных путей.

Об этом говорится в отчете общественной организации Transparency International.

Продукты питания, лекарства, электроника, текстиль, наркотики и т.д. перемещаются:

- через пункты пропуска на автомобильных дорогах из-за договоренностей со служащими;

- через гуманитарно-логистические центры, предназначенные для розничной торговли, где вместо этого осуществляется оптовая торговля с ОРДЛО;

- через КПВВ на железной дороге через договоренности со служащими;

- вне определенных дорожных коридоров;

- через "прерванный транзит" – перемещение товаров через территорию России, когда перевозчик получает разрешение на перевозку товара транзитом в третьи страны, но на территории РФ меняет маршрут и возвращается в ОРДЛО.

 
Скриншот с отчета 

Отмечается, что в нелегальную торговлю вовлечены отдельные военнослужащие и чиновники, которые в отдельных случаях сотрудничают с боевиками.

При перемещении товаров военные берут взятки, часть из которых передают руководству, а те – еще высшему руководству.

"Нелегальная торговля с ОРДЛО существует благодаря двум факторам: ее сверхприбыльности и высокому спросу на товары в ОРДЛО, в частности, на украинские товары", - отмечают в Transparency International.

Организация убеждена, что преодолеть проблему нелегальной торговли можно двумя путями: через полную и действенную блокаду ОРДЛО или через введение частичного разрешения на перемещение товаров на оккупированные территории.

Ирина Балачук, УП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: