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Кличко заявляє про компроміс із забудовником Сінного ринку

Вівторок, 28 листопада 2017, 16:41

Мер Києва Віталій Кличко заявляє про підписання меморандуму із замовником будівництва на території колишнього Сінного ринку.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті  КМДА.

Документ передбачає, що буде понижена висотність найвищих будівель комплексу, який зводиться. В одному будинку – на 3 поверхи, і ще в двох будинках на 1 поверх від запроектованого. Таким чином у комплексі не буде будівель вище 19 поверхів.

"Нарешті досягнуто компроміс на якому наполягала громадськість, активісти і місцева влада. Ми довго вели переговори, переконували в необхідності дослухатися до думки громади, щоб зняти соціальну напругу навколо цього будівництва. І я сподіваюся, що домовленості будуть виконані", – сказав після підписання документу мер Києва.

Зазначається, що меморандум підписали мер Києва Віталій Кличко та замовник будівництва – генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Емпоріум Пропертіз" Олександр Перехрест.

Виконання цих домовленостей, як зазначено в меморандумі, будуть контролювати представники громадськості.

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут почали рити котлован і забивати палі.  

У вересні 2016 року Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку.  

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, 17, де був Сінний ринок, відновилося будівництво, а в мережі з'явився сайт з продажу квартир у майбутніх 5-25-поверхових будинках. 

Активісти заявляють, що будівництво на місці Сінного ринку не має усіх необхідних документів, а на мітингах проти цієї забудови вони отримують погрози від "тітушок".

Замовник ЖК "Ярославів град" ТОВ "Емпоріум Пропертіз" переконує, що має всі необхідні документи на забудову, а до погроз активістам не має жодного стосунку.  

Громада вимагала зниження висоти комплексу з запланованих 81 метра до дозволених законом у цій частині міста 27 метрів.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Київбудівництво
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