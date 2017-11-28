Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Робоча група закінчує роботу над змінами до Конституції щодо Криму

Вівторок, 28 листопада 2017, 17:43

Робоча група з напрацювання змін щодо статусу Криму скоро надасть Конституційній комісії цілісний текст змін і доповнень до розділу 10 Конституції України.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Укрінформ".

"Ми напередодні багатьох дуже практичних речей щодо Криму, починаючи від його повернення, подальшого облаштування, удосконалення правового статусу Криму. І ми буквально, я сподіваюся, на виході цілісного тексту тих змін і доповнень, які будуть пропоновані найближчим часом Конституційній комісії щодо розділу 10-го Конституції України про Крим", - розповів Чубаров.

За його словами, до складу робочої групи увійшли фахівці-правознавці, політики і вчені.

Вони пройшли важкий етап дискусій, "які в деяких моментах нагадують дискусії, які відбувалися у 1917 році, в тому числі при зустрічах делегацій Кримської народної республіки, або Курултаю кримськотатарського народу, і українського уряду", - зазначив голова Меджлісу.

Як відомо, 20 січня 2017 року лідер Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Рефат Чубаров закликав президента й уряд скликати конституційну комісію для роботи з внесення змін до розділу 10 Конституції.

Теми: кримські татариКримЧубаровКонституція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
кримські татари
Ув'язнена в Росії українка написала листа Зеленському: В свободи немає ціни
У Криму заборонили піднімати прапор кримських татар у школах – Крим SOS
Окупанти затримали біля "суду" в Криму 13 кримських татар, серед них – двоє журналістів
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: