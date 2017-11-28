На Придністров'ї між Україною і Молдовою відкриють нові пункти контролю

Молдова і Україна готуються до створення нових спільних пунктів контролю на кордоні, зокрема на її придністровській ділянці.

Про це повідомляє прес-служба уряду Молдови, передає "Інтерфакс-Україна".

За даними прес-служби, це обговорювали прем'єр-міністри Молдови та України Павло Філіп і Володимир Гройсман на зустрічі у Тбілісі на полях саміту "Tbilisi Belt and Road Forum 2017".

"Молдова виконала всі внутрішні процедури для впровадження положень Угоди про спільний прикордонний контроль, підписаної на початку жовтня в Кишиневі. Думаю, вже можна приступити до узгодження питань у зв'язку з відкриттям інших пунктів спільного контролю", - заявив Філіп.

Крім того, сторони домовилися прискорити узгодження тексту Угоди про забезпечення функціонування Дністровського комплексного гідровузла.

Павло Філіп і Володимир Гройсман також домовилися про підписання Угод про лібералізацію автомобільних і повітряних перевезень до кінця цього року.

Прем’єри домовилися про підвищення квот для міжнародних вантажних перевізників з 43 до 60 тисяч ліцензій, і продовження терміну перебування молдавських водіїв вантажного автотранспорту в України.