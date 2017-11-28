На Приднестровье между Украиной и Молдовой откроют новые пункты контроля

Молдова и Украина готовятся к созданию новых совместных пунктов контроля на границе, в частности на ее приднестровском участке.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы, передает "Интерфакс-Украина".

По данным пресс-службы, это обсуждали премьер-министры Молдовы и Украины Павел Филип и Владимир Гройсман на встрече в Тбилиси на полях саммита "Tbilisi Belt and Road Forum 2017".

"Молдова выполнила все внутренние процедуры для внедрения положений Соглашения о совместном пограничном контроле, подписанном в начале октября в Кишиневе. Думаю, уже можно приступить к согласованию вопросов в связи с открытием других пунктов совместного контроля", - заявил Филипп.

Кроме того, стороны договорились ускорить согласование текста Соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.

Павел Филип и Владимир Гройсман также договорились о подписании соглашений о либерализации автомобильных и воздушных перевозок до конца этого года.

Премьеры договорились о повышении квот для международных грузовых перевозчиков с 43 до 60 тысяч лицензий и продлении срока пребывания молдавских водителей грузового автотранспорта в Украине.