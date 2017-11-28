На Київщині затримали організаторів перевезення нелегалів, причетних до ІДІЛ

Співробітники прокуратури Київської області та СБУ затримали групу осіб, які налагодили канал нелегальної міграції завдяки виготовленню підроблених документів.

Про це повідомляє прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"За результатами проведення досудового розслідування встановлено, що до злочинної групи входять громадяни Азіатських країн, РФ та України, які сповідують радикальні ісламістські релігії та причетні до діяльності терористичного угруповання "Ісламська Держава", - йдеться у повідомленні.

Затримані особи отримували 6 тисяч доларів за нелегальне переправлення громадян України та іноземців до країн Західної Європи завдяки підробленим закордонним паспортам.

"У вартість так званої послуги входить виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, виготовлення паспорта громадянина України, організація безперешкодного проходження прикордонного контролю під час перетинання Державного кордону України шляхом надання інструкцій та вказівок", - розповіла прес-секретар.

За результатами проведення санкціонованих обшуків за адресами проживання зловмисників вилучено 15 підроблених паспортів та готівку у розмірі 108 тисяч гривень.

На підставі ст.208 КПК України затримано 3 особи. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.