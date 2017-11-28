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На Киевщине задержали организаторов перевозки нелегалов, причастных к ИГИЛ

Вторник, 28 ноября 2017, 19:54
На Киевщине задержали организаторов перевозки нелегалов, причастных к ИГИЛ

Сотрудники прокуратуры Киевской области и СБУ задержали группу лиц, которые наладили канал нелегальной миграции благодаря изготовлению поддельных документов.

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"По результатам проведения досудебного расследования установлено, что в преступную группу входят граждане азиатских стран, РФ и Украины, которые исповедуют радикальные исламистские религии и причастны к деятельности террористической группировки "Исламское Государство", - говорится в сообщении.

Задержанные лица получали 6 тысяч долларов за нелегальную переправку граждан Украины и иностранцев в страны Западной Европы благодаря поддельным заграничным паспортам.

"В стоимость так называемой услуги входит изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу, изготовление паспорта гражданина Украины, организация беспрепятственного прохождения пограничного контроля во время пересечения государственной границы Украины путем предоставления инструкций и указаний", - рассказала пресс-секретарь.

По результатам проведения санкционированных обысков по адресам проживания злоумышленников изъято 15 поддельных паспортов и наличные в размере 108 тысяч гривен.

На основании ст.208 УПК Украины задержаны 3 человека. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
 
 
 
 

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Темы: прокуратураСБУКиевская область
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