Теща поліцейського завгоспа має Maserati і земельні ділянки на 500 тис доларів

Теща очільника Департаменту управління майном Національної поліції Івана Наумова Тетяна Зачиняєва є власницею люксової автівки Maserati Levante, земельних ділянок під Києвом та Миколаєвом та недобуду, вартістю у півмільйона доларів.

Про це йдеться у розслідуванні "Наших Грошей".

"На березі обвідного каналу Київського водосховища Тетяна Зачиняєва володіє трьома земельними ділянками на загалом на 39 соток, придбаними у 2017 р. Ринкова вартість землі тут - 2,5 тисячі доларів за сотку, а значить ціна ділянок Зачиняєвої – має складати 97,5 тис доларів", - вказано в розслідуванні.

Зазначається, що сусідами по земельних ділянках є низка інших родичів правоохоронців.

Крім того, неподалік теща поліцейського чиновника скупила ще 36 соток землі на березі Дніпра. Ділянки придбали в різні роки. Ринкова ціна викуплених ділянок – має складати 90 тис доларів. Будинок на них, на основі даних Google Maps, почали зводити в 2012 р.

За оцінкою столичного архітектора Івана Пономаренка, вартість 5-поверхової "коробки" має складати близько 450 тис доларів.

Також у тещі Наумова виявили дві ділянки у селі Рибаківка Миколаївської області. На березі Чорного моря у 2013 році вона придбала 40 соток, загальна ринкова вартість має складати близько 40 тис доларів.

У майновому реєстрі на цьому місці досі значиться будиночок на 40 кв.м., однак насправді тут уже закладено фундамент під велике будівництво, можливо, готель, зазначають "Наші Гроші".

Крім того, в лютому 2017 року Тетяна Зачиняєва стала власницею Maserati Levante (2016р.в.), це єдиний кросовер у лінійці люксового бренду Maserati.

В офіційного дилера такі авто коштують від 3 млн грн., це 110 тис доларів (з останніми знижками – 2,6 млн грн. або близько 98 тис доларів).

Авто Зачиняєвої наразі виставлене на продаж – за 90 тис доларів. Раніше на автівці стояли такі ж номери "4444", що і на Volkswagen Touareg, записаному на дочку Зачиняєвої – дружині Наумова Валентині.

Офіційні доходи Тетяни Зачиняєвої за останні 5 років складають 10,5 тис грн. Згідно з даними ЄДРПОУ, Зачиняєва є співвласницею низки приватних компаній, наразі 5. Однак жодна з них, не приносить значних прибутків.

Іван Наумов відмовився коментувати статки тещі, посилаючись на те, що вони не є його особистими.

"Яке відношення моя родина, те що відповідно до чинного законодавства, те що треба вносити в декларацію, то я вношу, а що стосується там тещі чи тестя, вони не проживають з нами, я не повинен його декларувати. Звідки в неї всі ці речі – спитайте в неї. Якби вона проживала зі мною, я б із задоволенням задекларував, показав би все як треба", - сказав він.

Іван Наумов до середини 2000-х працював у правоохоронних органах Донецьку, пізніше перевівся до Києва, у 2012 р. отримав посаду у Вінницькій області – спочатку начальника управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами, з квітня 2014 р. – заступника начальника УМВС області, пізніше повернувся до столиці – отримавши посаду начальником Департаменту матеріального забезпечення МВС України, а нині Департаменту управління майном Національної поліції України.

З доходів Наумов декларує лише зарплатню: 12 тисяч на місяць у 2014 р., 18 тисяч у 2015 р., 38 тисяч у 2016 р.