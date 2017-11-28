Теща полицейского завхоза имеет Maserati и земельные участки на $500 тыс.

Теща главы Департамента управления имуществом Национальной полиции Ивана Наумова Татьяна Зачиняева является владелицей люксовой машины Maserati Levante, земельных участков под Киевом и Николаевом и недостроя, стоимостью в полмиллиона долларов.

Об этом говорится в расследовании "Наших Грошей".

"На берегу обводного канала Киевского водохранилища Татьяна Зачиняева владеет тремя земельными участками в целом на 39 соток, приобретенными в 2017 году. Рыночная стоимость земли здесь - 2,5 тысячи долларов за сотку, а значит цена участков Зачиняевой - должна составлять 97,5 тыс долларов", - отмечается в расследовании.

Отмечается, что соседями по земельным участкам есть ряд других родственников правоохранителей.

Кроме того, неподалеку теща полицейского чиновника скупила еще 36 соток земли на берегу Днепра. Участки приобрели в разные годы. Рыночная цена выкупленных участков - должна составлять 90 тыс долларов. Дом на них, на основе данных Google Maps, начали возводить в 2012

По оценке столичного архитектора Ивана Пономаренко, стоимость 5-этажной "коробки" должна составлять около 450 тысяч долларов.

Также у тещи Наумова обнаружили два участка в селе Рыбаковка Николаевской области. На берегу Черного моря в 2013 году она приобрела 40 соток, их общая рыночная стоимость должна составлять около 40 тыс долларов.

В имущественном реестре на этом месте до сих пор числится домик на 40 кв.м., однако на самом деле здесь уже заложен фундамент под большое строительство, возможно, гостиницу, отмечают "Наши Гроши".

Кроме того, в феврале 2017 Татьяна Зачиняева стала обладательницей Maserati Levante (2016р.в.), Это единственный кроссовер в линейке люксового бренда Maserati.

В официального дилера такие авто стоят от 3 млн грн., Это 110 тыс долларов (с последними скидками - 2,6 млн грн. или около 98 тыс долларов).

Авто Зачиняевой пока выставлено на продажу - за 90 тыс долларов. Ранее на автомобиле стояли такие же номера "4444", что и на Volkswagen Touareg, записанном на дочь Зачиняевой - жену Наумова Валентину.

Официальные доходы Татьяны Зачиняевой за последние 5 лет составляют 10,5 тыс грн. Согласно данным ЕГРПОУ, Зачиняева является совладелицей ряда частных компаний, пока 5. Однако ни одна из них, не приносит значительных доходов.

Иван Наумов отказался комментировать состояние тещи, ссылаясь на то, что оно не является его личным.

"Какое отношение моя семья, то в соответствии с действующим законодательством, то нужно вносить в декларацию, то я вношу, а что касается там тещи или тестя, они не проживают с нами, я не должен его декларировать. Откуда у нее все эти вещи - спросите у нее. Если бы она проживала со мной, я бы с удовольствием задекларировал, показал бы все как надо", - сказал он.

Иван Наумов до середины 2000-х работал в правоохранительных органах в Донецке, позже перевелся в Киев, в 2012 получил должность в Винницкой области - сначала начальника управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, с апреля 2014 - заместитель начальника УМВД области, позже вернулся в столицу - получил должность начальником Департамента материального обеспечения МВД Украины, а ныне Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины.

С доходов Наумов декларирует только зарплату: 12 тысяч в месяц в 2014, 18 тысяч в 2015, 38 тысяч в 2016 году.