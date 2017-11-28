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В СБУ розповіли деталі обшуків на запорізькому заводі

Вівторок, 28 листопада 2017, 21:36

Співробітники Служби безпеки викрили спробу російських військово-промислових компаній отримати продукцію запорізького заводу "Перетворювач" для власних оборонних потреб.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що в умовах запроваджених Україною санкцій для забезпечення потреб Збройних сил РФ військовою продукцією, російські спецслужби розробили нелегальний механізм закупок товарів у нашій країні", - йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що у 2016 році через українські комерційні структури, підконтрольні громадянам РФ, організатори планували налагодити постачання до Росії високотехнологічного обладнання вітчизняного виробництва в обхід визначених державою обмежень.

"Ділки збиралися легально придбати товари подвійного призначення на фірми-резиденти та переправити продукцію до країни-агресора. За висновками профільних експертів, обладнання запорізького заводу, зокрема можуть бути використані у військовій промисловості", - зазначають в СБУ.

Під час обшуків на підприємстві та у фігурантів справи вилучені зразки обладнання подвійного призначення, яке направили на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 та 333 Кримінального кодексу. Наразі проводяться першочергові слідчо-оперативні дії.

Як відомо, 28 листопада співробітники СБУ проводили обшуки на запорізькому заводі "Перетворювач" у справі про можливу співпрацю з Російською Федерацією.

 
 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЗапоріжжяобшуки
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