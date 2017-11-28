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Южная Корея провела ракетные учения в ответ на пуск КНДР

Вторник, 28 ноября 2017, 23:30

Вооруженные силы Южной Кореи провели ракетные учения вблизи границы с Северной Кореей.

Об этом сообщает Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, армия, военно-морские силы и военно-воздушные силы Южной Кореи провели 20-минутную комбинированную тренировку вблизи границы с КНДР в Восточном море.

В учениях приняли участие ракетное подразделение, корабль ВМС с системой ЭГИС и истребитель KF-16, каждый из которых осуществил пуск ракет по предполагаемой цели с учетом расстояния до места, откуда была запущена ракета КНДР.

Всего было пущено три ракеты: Hyunmoo-II, Haesong-II и SPICE-2000, которые достигли цели одновременно.

Как сообщалось, ранее Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты. Запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхенан-Намдо.

Темы: КНДРЮжная Корея
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