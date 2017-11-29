Поліція затримала службовця, який брав хабарі за біометричні паспорти

Керівник одного з відділів управління ДМС Хмельницької області брав хабарі за прискорення оформлення закордонних паспортів.

Про це повідомляє департамент захисту економіки НПУ.

Оперативники Управління захисту економіки в Хмельницькій області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали посадовця в службовому кабінеті під час одержання хабара.

Затриманий вимагав за прискорення оформлення закордонних паспортів 1,2 тисячі доларів США та 8 тисяч гривень. Гроші одержував у кілька етапів.

В поліції повідомили, що в межах відкритого кримінального провадження буде перевірятися причетність інших посадових осіб до даного правопорушення.