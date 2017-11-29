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Полиция задержала чиновника, который брал взятки за биометрические паспорта

Среда, 29 ноября 2017, 01:29

Руководитель одного из отделов управления ГМС Хмельницкой области брал взятки за ускорение оформления загранпаспортов.

Об этом сообщает департамент защиты экономики НПУ.

Оперативники Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции, следователи областного управления полиции при процессуальном руководстве прокуратуры области задержали чиновника в служебном кабинете во время получения взятки.

Задержанный требовал за ускорение оформления загранпаспортов 1,2 тысячи долларов США и 8 тысяч гривен. Деньги получал в несколько этапов.

В полиции сообщили, что в рамках открытого уголовного производства будет проверяется причастность других должностных лиц к данному правонарушению.

Темы: паспорт полициявзятка
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