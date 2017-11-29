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Телеканалам не забороняли показувати "Сватів" – голова Держкіно

Середа, 29 листопада 2017, 07:29

Заборона на в'їзд до України російському артистові Федору Добронравову не означає, що українським телеканалам заборонено показувати серіал "Свати". 

Про це заявив голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко у коментарі виданню "Гордон"..

"Заборонами на в'їзд до України займається СБУ. Думаю, у них були підстави заборонити Добронравову відвідувати нашу країну, ураховуючи його позицію стосовно українців та територіальної цілісності України", – зазначив він.

"Як громадянин я повністю підтримую дії СБУ. Можливо, це рішення варто було ухвалити навіть раніше. Однак Держкіно до цього не має жодного стосунку. Про рішення СБУ я, як і всі інші, дізнався з новин", – сказав Іллєнко.

"Заборона на в'їзд до України Добронравову не означає, що буде заборонено серіал "Свати". Поки що жодних рішень стосовно цього Міністерство культури не ухвалювало. На сьогодні правових підстав для заборони серіалу "Свати" немає", – заявив він.

На думку голови Держкіно, серіал "Свати" не має стосунку до мистецтва та культури.

"Я розумію, що є люди, чий бізнес пов'язаний із виробництвом контенту для більшого ринку, ніж український. Тобто для ринку РФ та інших російськомовних ринків. Це не мистецтво, не культура – це бізнес", – заявив він.

"І чомусь тільки одна студія на четвертому році війни продовжує знімати у своїх фільмах актора, який перейшов усі межі в заявах на адресу нашої країни. У студії "Квартал 95" розуміли, що є ймовірність заборони на показ їхньої продукції. І тут вони почали звинувачувати всіх підряд", – додав Іллєнко.

"Нехай подивляться на себе: чим вони займаються. Вони самі створили ризики для свого бізнесу. Навіщо працювати з такими персонажами?", – переконаний він.

На думку Іллєнка, заборона російських серіалів стимулює виробництво українського контенту.

"На сьогодні для показу в Україні заборонено понад 630 фільмів і серіалів. Вони не тільки російські. Сьогодні на наших каналах ви не знайдете жодного фільму або серіалу, де є пропаганда державних органів країни-агресора і які Росія зняла після 1 січня 2014 року", – сказав він.

"Це стимулювало розвиток виробництва вітчизняних серіалів. А враховуючи введені квоти, ці серіали виходять українською мовою. Наші актори починають грати в головних ролях, які раніше діставалися росіянам", – резюмував Іллєнко.

Як відомо, СБУ заборонила російському артисту Федору Добронравову в'їзд до України на 3 роки за поїздки до Криму і підтримку анексії півострова. У 2014 році Добронравов заявляв, що "Крим мав повернутися до складу Росії".

Після рішення СБУ актор сказав, що не відвідував Криму.

Шоумен Володимир Зеленський заявив, що серіал "Свати" на українському ТБ заборонять. "Спочатку поборіть кумівство, а потім будете боротися зі "Сватами", – обурився він.

Теми: телебаченняЗМІсанкціїРосія
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