Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві через ожеледицю автобуси і тролейбуси курсують з відхиленням

Середа, 29 листопада 2017, 08:54

29 листопада у зв’язку з ожеледицею усі тролейбусні та автобусні маршрути Києва курсують без дотримання графіку руху.

Про це попереджає КП "Київпастранс".

"З 5:00 на всіх тролейбусних та автобусних маршрутах введено оперативне положення №3 (курсування без дотримання розкладу руху), у зв'язку зі складними погодними умовами (ожеледиця)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє КК "Київавтодор", уночі над ліквідацією ожеледиці у столиці працювали 147 одиниць спеціальної техніки.  

"На проїжджій частині та тротуарах утворилась ожеледиця. З 3 години ночі у столиці 147 одиниць снігоприбиральної техніки оперативно розпочали обробку вулично-дорожній мережі столиці посипальними матеріалами", - йдеться в повідомленні. 

 
У Києві з 3 ночі посипають дороги, але на вулицях все одно слизько
Фото КК "Київавтодор"

Відзначається, що "Київавтодор" відслідковує зміни погодних умов у реальному часі за допомогою метеорадара, метеостанцій та відеокамер.

"У разі необхідності буде задіяно всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні", - повідомили у прес-службі.  

У корпорації додали, що забезпечені достатньою кількістю посипальних та паливно-мастильних матеріалів і готові до роботи у цілодобовому режимі.

Згідно з картою-схемою заторів від Google, станом на 10 ранку вся столиця стоїть у заторах.   

Зокрема, стоять мости – Південний, міст Метро, імені Патона, Московський – у напрямку центру міста, Набережне шосе, бульвари Тараса Шевченка і Лесі Українки, вулиця Харківське шосе, проспект Ватутіна тощо.

 
Скриншот з карти

За даними Укргідрометцентру, 29 листопада у Києві ожеледиця, сніг з дощем, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень від -1 до +1°С.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київдороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: