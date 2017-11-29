У Києві через ожеледицю автобуси і тролейбуси курсують з відхиленням
29 листопада у зв’язку з ожеледицею усі тролейбусні та автобусні маршрути Києва курсують без дотримання графіку руху.
Про це попереджає КП "Київпастранс".
"З 5:00 на всіх тролейбусних та автобусних маршрутах введено оперативне положення №3 (курсування без дотримання розкладу руху), у зв'язку зі складними погодними умовами (ожеледиця)", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє КК "Київавтодор", уночі над ліквідацією ожеледиці у столиці працювали 147 одиниць спеціальної техніки.
"На проїжджій частині та тротуарах утворилась ожеледиця. З 3 години ночі у столиці 147 одиниць снігоприбиральної техніки оперативно розпочали обробку вулично-дорожній мережі столиці посипальними матеріалами", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що "Київавтодор" відслідковує зміни погодних умов у реальному часі за допомогою метеорадара, метеостанцій та відеокамер.
"У разі необхідності буде задіяно всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні", - повідомили у прес-службі.
У корпорації додали, що забезпечені достатньою кількістю посипальних та паливно-мастильних матеріалів і готові до роботи у цілодобовому режимі.
Згідно з картою-схемою заторів від Google, станом на 10 ранку вся столиця стоїть у заторах.
Зокрема, стоять мости – Південний, міст Метро, імені Патона, Московський – у напрямку центру міста, Набережне шосе, бульвари Тараса Шевченка і Лесі Українки, вулиця Харківське шосе, проспект Ватутіна тощо.
За даними Укргідрометцентру, 29 листопада у Києві ожеледиця, сніг з дощем, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень від -1 до +1°С.
Якщо ви не плануєте добиратися на роботу ось таким оригінальним способом - будьте пильними на дорозі 😊— МВС України (@MVS_UA) November 29, 2017
Шановні водії, будь ласка, зважайте - на дорозі лід. НЕ поспішайте і будьте уважними.
Не менш шановні пішоходи, краще почекати зайві секунди, ніж опинитися під колесами авто. pic.twitter.com/F6zo6gLnuk