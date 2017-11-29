В Киеве из-за гололеда автобусы и троллейбусы курсируют с отклонением

29 ноября в связи с гололедом все троллейбусные и автобусные маршруты Киева курсируют без соблюдения графика движения.

Об этом предупреждает КП "Киевпастранс".

"С 5:00 на всех троллейбусных и автобусных маршрутах введено оперативное положение №3 (курсирование без соблюдения расписания движения), в связи со сложными погодными условиями (гололедица)", - говорится в сообщении.

Как сообщает КК "Киевавтодор", ночью над ликвидацией гололеда в столице работали 147 единиц специальной техники.

"На проезжей части и тротуарах образовалась гололедица. С 3:00 ночи в столице 147 единиц снегоуборочной техники оперативно начали обработку улично-дорожной сети столицы посыпочными материалами", - говорится в сообщении.

КК "Киевавтодор" с 3 часов ночи борется с гололедицей, но в городе все равно скользко Фото КК "Киевавтодор"

Отмечается, что "Киевавтодор" отслеживает изменения погодных условий в реальном времени с помощью метеорадара, метеостанций и видеокамер.

"В случае необходимости будут задействованы все 345 единиц техники, находящихся на круглосуточном дежурстве", - сообщили в пресс-службе.

В корпорации добавили, что обеспечены достаточным количеством посыпальных и горюче-смазочных материалов и готовых к работе в круглосуточном режиме.

Согласно карте-схеме пробок от Google, по состоянию на 10 утра вся столица стоит в пробках.

В частности, стоят мосты – Южный, мост Метро, ​​имени Патона, Московский – в направлении центра города, Набережное шоссе, бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинки, улица Харьковское шоссе, проспект Ватутина и др.

Скриншот с карты

По данным Укргидрометцентра, 29 ноября в Киеве гололед, снег с дождем, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​от -1 до + 1°С.