Екс-генпрокурор Ярема з сином після держслужби зайнялись бізнесом

Син колишнього Генпрокурора Віталія Яреми Валерій у травні 2017 року зареєстрував товарний знак "Geliar" і планує навесні 2018 року відкрити у Києві спортивний клуб з однойменною назвою, батько теж зареєстрував ФОП.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані сайту ДП "Укрпатент".

Зазначається, що існує також ТОВ "Геліар", де Валерій Ярема – керівник, а співвласником значиться колишній працівник правоохоронних органів Юрій Клименок.

"ТОВ "Геліар" спеціалізується на діяльності спортивних клубів. У січні 2017 року регіональне відділення фонду держмайна оголосило конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які мали оцінити нежитлове приміщення площею 1597,5 кв.м в НСК "Олімпійському" – щоб ТОВ "Геліар" могло цю нерухомість взяти в оренду", - повідомляє видання.

Також там додають, що згідно інформації з Єдиного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, син екс-генпрокурора нині співволодіє ТОВ "Архдизайн 777", благодійною організацією "Фонд Елеос" та ТОВ "Анг стиль".

"На останню фірму записане домоволодіння площею 260 квадратів у с. Вишеньки Бориспільського району Київської області. У квітні 2017 іпотеку на цей будинок на 11,4 млн грн в "Кредит оптима банку" узяв партнер Валерія Яреми по "Анг стилю" Гулієв Назим Айдин Огли", - йдеться у публікації.

Крім того повідомляється, що Ярема-молодший з 2014 року керував департаментом реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби. Раніше він працював у "Авант-банку", який у той період став отримувати комісію з оплати за витяги з Реєстру майнових прав на нерухоме майно, за який і відповідав департамент Яреми-молодшого, а також були переведені зарплатні рахунки Генпрокуратури, яку очолював Ярема-старший.

Розслідувачі додають, що обидва Яреми після звільнення держслужби стали підприємцями. При цьому вони зареєструвались як ФОПи в один день – 5 квітня 2016 року.



Раніше повідомлялося, що донька колишнього генпрокурора Віталія Яреми купила приміщення на проспекті Перемоги, 21-а, в Києві 27 серпня 2010 року, коли їй виповнилося 18 років майже за 3 мільйони гривень