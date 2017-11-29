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Экс-генпрокурор Ярема с сыном после госслужбы занялись бизнесом

Среда, 29 ноября 2017, 10:08

Сын бывшего генпрокурора Виталия Яремы Валерий в мае 2017 года зарегистрировал товарный знак "Geliar" и планирует весной 2018 года открыть в Киеве спортивный клуб с одноименным названием, отец тоже зарегистрировал ФОП.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные сайта ГП "Укрпатент".

Отмечается, что существует также ООО "Гелиар", где Валерий Ярема - руководитель, а совладельцем значится бывший работник правоохранительных органов Юрий Клименок.

"ООО "Гелиар" специализируется на деятельности спортивных клубов. В январе 2017 года региональное отделение фонда госимущества объявил конкурс по отбору субъектов оценочной деятельности, которые должны были оценить нежилое помещение площадью 1597,5 кв.м в НСК "Олимпийском" - чтобы ООО "Гелиар" могло эту недвижимость взять в аренду", - сообщает издание.

Также там добавляют, что согласно информации из Единого реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, сын экс-генпрокурора сейчас сосладеет ООО "Архдизайн 777", благотворительной организацией "Фонд Элеос" и ООО "Анг стиль".

"На последнюю фирму записано домовладения площадью 260 квадратов в с. Вишенки Бориспольского района Киевской области. В апреле 2017 ипотеку на этот дом на 11,4 млн грн в "Кредит Оптима Банк" взял партнер Валерия Яремы по "Анг стилю" Гулиев Назим Айдын оглы", - говорится в публикации.

Кроме того сообщается, что Ярема-младший с 2014 года руководил департаментом регистрации прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы. Ранее он работал в "Авант-Банке", который в тот период стал получать комиссию по оплате за выдержки из Реестра имущественных прав на недвижимое имущество, за который и отвечал департамент Яремы-младшего, а также были переведены зарплатные счета Генпрокуратуры, которую возглавлял Ярема- старший.

Расследователи добавляют, что оба Яремы после освобождения от госслужбы стали предпринимателями. При этом они зарегистрировались как ФОПы в один день - 5 апреля 2016 года.

Ранее сообщалось, что дочь бывшего генпрокурора Виталия Яремы купила помещение на проспекте Победы,21, в Киеве 27 августа 2010 года, когда ей исполнилось 18 лет почти за 3 миллиона гривен.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураЯремабизнес
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