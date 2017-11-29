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Зірка "Сватів" з'явилася у списку заборонених в Україні

Середа, 29 листопада 2017, 11:53

Російського актора Федора Добронравова внесли до переліку іноземних артистів, які загрожують безпеці України і яким заборонений в'їзд.

Про це повідомляє прес-служба українського Міністерства культури.

"На виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" Служба безпеки України надала Міністерству культури список діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

У переліку 114 артистів, серед яких є і Добронравов. Він внесений до списку 28 листопада.

У міністерстві нагадали, що в Україні також заборонені фільми, в яких знімаються ці особи.

 
Федір Добронравов
rian.com.ua

Як відомо, СБУ заборонила Добронравову, відомому за серіалом "Свати", в'їжджати на територію України впродовж трьох років.

Українська правда
Теми: Росіякінозаборона
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