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Звезда "Сватов" появилась в списке запрещенных в Украине

Среда, 29 ноября 2017, 11:53

Российского актера Федора Добронравова внесли в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности Украины и которым запрещен въезд.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства культуры.

"Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В перечне 114 артистов, среди которых есть и Добронравов. Он внесен в список 28 ноября.

В министерстве напомнили, что в Украине также запрещены фильмы, в которых снимаются эти лица.

 
Федор Добронравов
rian.com.ua

Как известно, СБУ запретила Добронравову, известному по сериалу "Сваты", въезжать на территорию Украины в течение трех лет.

Украинская правда
Темы: Росcиякинозапрет
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