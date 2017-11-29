ГПУ розслідує відмивання коштів дружиною судді Ємельянова

Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури порушив кримінальне провадження за статтею "відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом" щодо екс-дружини судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції".

"Повідомляю, що за результатами розгляду зазначеної заяви, відповідні рішення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування та розпочато розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення – ч.3 ст. 209 Кримінального Кодексу України", – йдеться у відповіді ГПУ.

Відзначається, що 23 жовтня 2017 року юристи громадської організації надіслали до ГПУ документи, оприлюднені в журналістському розслідуванні програми "Схеми", які вказують на сумнівне походження закордонного майна у колишньої дружини судді Артура Ємельянова – Світлани.

За даними журналістів, Світлана Ємельянова має велику кількість об’єктів нерухомості, в тому числі є співвласницею фірм, що володіють п’ятьма готелями у Європі, зокрема, у Відні та Франкфурті-на-Майні.

Крім того, екс-дружині судді належать вілла в Анталії (Туреччина) і квартира в Дубаї (ОАЕ), при тому, що, за даними податкової, річний дохід Світлани Ємельянової не перевищував мільйона гривень упродовж останніх 3 років.

Журналісти "СХЕМ" довели, що колишнє подружжя регулярно спілкується і разом їздить відпочивати закордон. Це, на думку антикорупціонерів, може вказувати на фіктивний характер розірвання шлюбу.

У ЦПК підозрюють, що Ємельянов оформив розлучення, щоб приховати майно, оформлене на колишню дружину.

Як відомо, НАЗК відмовилося проведити повну перевірку декларацій судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова за 2015 та 2016 роки.

ГПУ порушила проти Ємельянова справу через підозру в тиску на суддів низки господарських судів, які він раніше очолював.

У тексті підозри стверджувалося, що Ємельянов вимагав від підлеглих суддів прийняття потрібних рішень у низці господарських справ.

У січні 2017 року Ємельянов був відсторонений від суддівства строком на два місяці.

Раніше суддя Ємельянов підозрювався у незаконному збагаченні. У Ліхтенштейні було виявлено 13 мільйонів франків. В українській прокуратурі стверджували, що власником цих коштів є суддя Ємельянов та його дружина.

Однак Ліхтенштейн був змушений розморозити ці кошти, оскільки Україна не надала доказів їх злочинного походження. ГПУ переконувала, що буде добиватися їх повторного арешту.

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