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Розстріл Євромайдану: захист Януковича приніс до суду свої докази

Середа, 29 листопада 2017, 14:40

Захист екс-президента Віктора Януковича заявляє, що надасть докази, які спростовують причетність останнього до розстрілів під час подій Євромайдану.

Про це у коментарі телеканалу "112 Україна" сказав 29 листопада адвокат Віталій Сердюк.

"Ми плануємо на найближчих засіданнях подати власну доказову базу: томи письмових доказів. До них також буде додано великий обсяг відеодоказів, які повністю спростовують позицію прокуратури".

 
Сердюк показав стос паперів

Сердюк не пояснив, про які власне докази і чиї свідчення йдеться, а зазначив наступне:

"Ці докази підкреслюють виключно мирні належні дії президента України по врегулюванню кризи. Вони вказують на причетність чинних високопосадовців до загибелі та нанесення тілесних ушкоджень як мітингувальникам так і правоохоронцям".

На думку адвоката, прокуратура "засекретила і не дала можливості громадськості ознайомитися із матеріалами доказів провини Януковича, тому що ці матеріали повністю руйнують справу".

"Прокурор видає бажане за дійсне. З тих томів, які досліджувались, і в тому числі в закритому режимі, жоден свідок не повідомив про причетність Віктора Януковича до цих подій. Навпаки більшість свідків вказує на озброєний, не мирний характер акцій, які відбувались. На наявність чіткої організаційної структури, яка здійснювала керування мітингувальниками", – заявив Сердюк.

Як відомо, напередодні Печерський районний суд Києва закінчив досліджувати в закритому режимі відеозаписи допитів українських високопосадовців у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року.

29 листопада суд поновив розгляд клопотання Генеральної прокуратури на надання дозволу проведення заочного досудового слідства у вищевказаній справі.

Як відомо, Янукович звинувачує низку чинних українських високопосадовців, зокрема Арсена Авакова, Віталія Кличка, Юрія Луценка, Валентина Наливайченка, Андрія Парубія, Сергія Пашинського, Олександра Турчинова, Олега Тягнибока, Арсенія Яценюка та кількох інших осіб у державному перевороті.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичсудЄвромайдан
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