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Расстрел Евромайдана: защита Януковича принесла в суд свои доказательства

Среда, 29 ноября 2017, 14:40

Защита экс-президента Виктора Януковича заявляет, что предоставит доказательства, опровергающие причастность последнего к расстрелам во время событий Евромайдана.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" сказал 29 ноября адвокат Виталий Сердюк.

"Мы планируем на ближайших заседаниях подать собственную доказательную базу: тома письменных доказательств. К ним также будет добавлен большой объем видеодоказательств, которые полностью опровергают позицию прокуратуры", – сказал он.

Сердюк не объяснил, о каких собственно доказательствах и чьих показаниях идет речь, а отметил следующее:

"Эти доказательства подчеркивают исключительно мирные надлежащие действия президента Украины по урегулированию кризиса. Они указывают на причастность действующих чиновников к гибели и нанесению телесных повреждений как митингующим так и правоохранителям".

 
Сердюк показал кипу бумаги

По мнению адвоката, прокуратура "засекретила и не дала возможности общественности ознакомиться с материалами доказательств вины Януковича, потому что эти материалы полностью разрушают дело".

"Прокурор выдает желаемое за действительное. Из тех томов, которые исследовались, и в том числе в закрытом режиме, ни один свидетель не сообщил о причастности Виктора Януковича к этим событиям. Наоборот большинство свидетелей указывает на вооруженный, не мирный характер акций, которые происходили. На наличие четкой организационной структуры, которая осуществляла управление митингующими", – заявил Сердюк.

Как известно, накануне Печерский районный суд Киева закончил исследовать в закрытом режиме видеозаписи допросов украинских чиновников в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

29 ноября суд возобновил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры на предоставление разрешения проведения заочного досудебного следствия в указанном деле.

Как известно, Янукович обвиняет ряд действующих украинских чиновников, в частности Арсена Авакова, Виталия Кличко, Юрия Луценко, Валентина Наливайченко, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Александра Турчинова, Олега Тягнибока, Арсения Яценюка и ряд других лиц в государственном перевороте.

Валентина Романенко, УП
Темы: ЯнуковичсудЕвромайдан
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