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Близько 100 ДТП і десятки травмованих: наслідки ожеледі в Києві

Середа, 29 листопада 2017, 16:30

До столичних бригад екстреної медичної допомоги зранку звернулись 69 осіб, які травмувалися через погіршення погодних умов.

Про це на брифінгу в середу повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури Cергій Симонов.

"28 із них госпіталізовано, 27 – надано необхідну допомогу в травмпунктах, 14 осіб отримали допомогу на місці", – уточнив він.

Крім того, за словами Симонова, з ранку в місті сталося близько 100 ДТП.

Раніше речник ГУ Нацполіції у Київській області заявив, що за кілька годин у Київській області через ожеледицю трапилось більше 100 дорожньо-транспортних аварій.

Крім того, в Нацполіції повідомляють, що через складні погодні умови ситуація на дорогах небезпечна і в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що 29 листопада у зв’язку з ожеледицею усі тролейбусні та автобусні маршрути Києва курсують без дотримання графіку руху.

Соня Лукашова для УП
Теми: КиївДТПпогода
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