"Шахтар" взяв участь в акції на підтримку ЗСУ

Футболісти клубу "Шахтар" взяли участь в акції "Пишаємося! Вітаємо!" на підтримку Збройних Сил України після спілкування з ультрас напередодні.

Про це повідомляється на сторінці футбольного клубу у Facebook.

Гравці футбольного клубу приєдналися до акції перед початком матчу чверть фінала Кубка країни проти ФК "Верес".

"Перед матчем діти воїнів АТО вивели гравців на поле. Всі вони були в спеціальних футболках з емблемою ЗСУ та написом "26 років. Пишаємося", – йдеться у повідомленні.

Федерація футболу та міністерство оборони проводять цю акцію на честь 26-річчя ЗСУ. Раніше до неї долучилися всі команди-учасники 1/4 фіналу Кубка.

Як відомо, перед матчем УПЛ "Олімпік" - "Шахтар" була зірвана інша акція "Мій тато – герой" через небажання керівництва "гірників" брати у ній участь. Її проводять Федерація футболу учасників АТО і організація "Українці-разом". Під час неї команди виходять на поле з дітьми воїнів АТО у футболках з надписом "Мій тато - герой". В акції вже взяли участь всі клуби УПЛ, крім "Шахтаря".



У Федерації футболу учасників АТО тоді заявили, що "Шахтар" в ультимативній формі відмовився одягати футболки акції. Водночас у клубі заявили, що вбачають у ній піар-хід певних сил в українському футболі.

28 листопада представники фанатських груп Kharkiv City Patriots і донецького The Club, зупинили автобус "Шахтаря", щоб поговорити з футболістами про незрозумілу позицію клубу щодо війни на Донбасі та те, що футболісти не взяли участь в акції "Мій тато – герой".