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"Шахтер" принял участие в акции в поддержку ВСУ

Среда, 29 ноября 2017, 21:49

Футболисты клуба "Шахтер" приняли участие в акции "Гордимся! Поздравляем!" на поддержку Вооруженных Сил Украины после общения с ультрас накануне.

Об этом сообщается на странице футбольного клуба в Facebook.

Игроки футбольного клуба присоединились к акции перед началом матча четверть финала Кубка страны против ФК "Верес".

"Перед матчем дети воинов АТО вывели игроков на поле. Все они были в специальных футболках с эмблемой ВСУ и надписью "26 лет. Гордимся", - говорится в сообщении.

Федерация футбола и министерство обороны проводят эту акцию в честь 26-летия ВСУ. Ранее к ней присоединились все команды-участники 1/4 финала Кубка.

Как известно, перед матчем УПЛ "Олимпик" - "Шахтер" была сорвана другая акция "Мой папа - герой" из-за нежелания руководства "горняков" принимать в ней участие. Ее проводят Федерация футбола участников АТО и организация "Украинцы-вместе". Во время нее команды выходят на поле с детьми воинов АТО в футболках с надписью "Мой папа - герой". В акции уже приняли участие все клубы УПЛ, кроме "Шахтера".

В Федерации футбола участников АТО тогда заявили, что "Шахтер" в ультимативной форме отказался одевать футболки акции. В то же время в клубе заявили, что видят в ней пиар-ход определенных сил в украинском футболе.

28 ноября представители фанатских групп Kharkiv City Patriots и донецкого The Club, остановили автобус "Шахтера", чтобы поговорить с футболистами о непонятной позиции клуба по войне на Донбассе и то, что футболисты не приняли участие в акции "Мой папа - герой".

 
 
 
 

Темы: ШахтерфутболВооруженные силы
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