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Ситник заявив про тиск депутатів і міністрів на суди

П'ятниця, 3 листопада 2017, 14:03

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник звинувачує політичних та державних діячів у тиску на суддів, що розглядають справи, які розслідують його підлеглі.

Про це він заявив на засіданні антикорупційного комітету Верховною Ради, в якому також бере участь керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Ситник розповів про результати діяльності НАБУ і запевнив:  

"Незалежно від того, яку політичну силу представляє фігурант справи чи до якої групи впливу він належить, це не зупиняє Антикорупційне бюро у винесенні підозри за наявності достатніх доказів. Це перша риса, яка об’єднує усі справи"

Друга риса, за його словами, – це спекуляції щодо політичних мотивів проваджень: "Будь-яка справа, яка розслідувалася і після оголошення підозр чи арештів ставала публічною, – ми чули  звинувачення у політичній заангажованість, тисках, політичних іграх тощо".

"І що цікаво, що ця інформація подається не постійно, а коли з’являється якась певна справа. Ми бачимо квазіекспертів на каналах, бачимо багато представників парламенту, які в один голос розповідають про політичне підґрунтя будь-якої справи. Навіть суддя Чаус, який закочував кошти в банку і закопував у себе на городі, заявляв про політичний вплив", – обурився Ситник .  

"Останній дні показали, що ця тенденція збільшується: заявити про політичний тиск – і на цьому будувати захист. Дуже простий спосіб", – додав він

А коли розслідування завершено і стороні захисту надають матеріали, то, за словами Ситника, "чомусь ця сторона захисту, яка кричали про політичне підґрунтя і про те, що хоче піти якомога швидше у суд, півроку знайомиться зі справами, а в цей час псевдоексперти розповідають на екранах, що ця справа розвалиться".  

"І якщо ми говоримо про якісь там політичні тиски, то політичний тиск – це коли члени парламенту приходять на судові засідання, починають тиснути на суддів публічно; коли чинні міністри приходять на судові засідання і починають тиснути на суддю; коли по суддям, які скасовують явно незаконні рішення, починаються дисциплінарні провадження у Вищій раді правосуддя", – обурився директор НАБУ

"Це політичний тиск, який використовується нашими опонентами", – наголосив він.

Ситник також зазначив, що, залежно від справи, НАБУ приписують дії в інтересах різних сторін:

"Певна справа – пишуть, що ми агенти Кремля. Інша справа – ми агенти Держдепу (США). Ще якась справа – ми представники грузинської мафії. І з досвіду ми вже майже 100%-во вгадуємо, агентами чиїх служб ми будемо (у кожному випадку – ред.) і по яких каналах це будуть передавати".

Олена Рощенко, УП
Теми: НАБУсудВерховна РадаСитник
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